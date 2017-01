"L'Onore e il Rispetto" accende l'autunno

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ANTEPRIMA DAL SET 10:17 - L'autunno si accende con la grande fiction targata Mediaset. A partire da settembre, infatti, appuntamento su Canale 5 con le passioni travolgenti della terza stagione de "L'Onore e il Rispetto". Dopo aver ripresoi sensi, Tonio (Gabriel Garko) dovrà fare i conti con il suo turbolento passato, questa per proteggere la figlia Antonia. Tornerà quindi nei pericolosi ambienti della Mafia, agendo però come infiltrato. - L'autunno si accende con la grande fiction targata Mediaset., infatti, appuntamentocon le passioni travolgenti della terza stagione de "". Dopo aver ripresoi sensi, Tonio (Gabriel Garko) dovrà fare i conti con il suo turbolento passato, questa per proteggere la figlia Antonia. Tornerà quindi nei pericolosi ambienti della Mafia, agendo però come infiltrato.

Alla fine della scorsa stagione de "L'Onore e il Rispetto" Tonio (Gabriel Garko)aveva cercato di uccidere Fortunato, assassino del fratello e del figlio, ma il ragazzo gli aveva spara per primo, riducendolo in fin di vita.



Ora ritroviamo Tonio al suo risveglio dal coma, deciso a chiudere definitivamente con la sua vita passata. Vuole infatti seguire le orme del fratello e testimoniare contro la Mafia che gli ha distrutto la vita. Solo così potrà tornare a far parte di una famiglia, cancellando una volta per tutte la sete di vendetta, la rabbia e la tristezza che gli hanno raffreddato il cuore.



Un avvenimento imprevedibile, però, lo getta nuovamente nel vortice della malavita, e per Tonio sarà l'ora di fare i conti col passato. Il suo obiettivo è quello di proteggere la figlia Antonia e, per riuscire a farlo, è costretto ad allontanarsi da lei. Tonio vuole infatti annientare la Mafia estirpando proprio le radici di quell'erba cattiva che infesta il mondo e, per farlo, dovrà trasformarsi in uno di loro...