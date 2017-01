Baudo: "La tv? E' come una droga per me"

foto LaPresse 16:45 - Pippo Baudo racconta il suo rapporto con la televisione durante un intervento a La Zanzara su Radio 24. "Sono 54 anni che faccio televisione, è veramente una droga che ti entra nelle vene, - dice - è una passionaccia. Non accetti di essere messo da parte. Sarei un infelice se fossi messo da parte, se non andassi più in onda". racconta il suo rapporto con la televisione durante un intervento a La Zanzara su Radio 24. "Sono 54 anni che faccio televisione, è veramente una droga che ti entra nelle vene, - dice - è una passionaccia. Non accetti di essere messo da parte. Sarei un infelice se fossi messo da parte, se non andassi più in onda".

Baudo torna a settembre con un programma su Rai 3 con "Il Viaggio" e presentatore racconta: "Ho fatto un contratto un po' pazzo con la Rai, nessuno ha mai firmato un contratto del genere: se dopo dieci puntate non sono in media con lo share della Rete possono chiudermi senza darmi un euro".



Baudo conclude: "Mi sentivo quasi un esiliato, il telefono non squillava. Spazio ai giovani? Bisogna che siano bravi, la tv è gia' in mano a loro. E comunque non tolgo il posto a nessuno. Dico a tutti: non attaccatemi per l'età, lasciatemi fare, non sono da ricovero, ancora penso, scrivo, cammino".