Barbara De Rossi: "Ho già due corteggiatori"

foto Gente Correlati LA FINE DI UN AMORE 15:14 - Barbara De Rossi piano piano sembra rinata a tre mesi circa dalla fine della sua turbolenta storia con il cantautore casertano di 21 anni più giovane, Anthony Manfredonia. "Sono single, ma felice. Ho più tempo da dedicare a me, a mia figlia Martina e ai miei animali, l'ultimo, un cucciolo di cane che ho salvato dall'abbandono. Ho due corteggiatori e ho ritrovato il mio ex marito", dice l'attrice a Gente.

Barbara, che il 9 agosto compie 52 anni, posa mostrando un esplosivo fisico da trentenne e un benessere ritrovato. "In amore mi do completamente, sono una geisha - dice -. Ma non è che io non veda i difetti di un uomo o i limiti di una relazione. Semplicemente lotto, vado fino in fondo. Così, quando una storia finisce, sono pronta per ricominciare".



La De Rossi ammette di avere già un paio di corteggiatori: "Uno ha 40 anni: ho alzato un pochino l'età", sorride e sulle dita luccicano due solitari. "Mi tengono compagnia, sono un regalo di uomini del passato che mi hanno amato. Uno è il mio ex marito Branko, padre di mia figlia".



Dopo la separazione, avvenuta nel 2010 dopo 16 anni di matrimonio, i rapporti tra i due era stati tesi: "Ora ci siamo riavvicinati. Abbiamo un rapporto di stima e amicizia. Ecco, se c'è qualcosa che ho avuto nella vita è che rivorrei è un tipo di uomo così: che c'è, che ti sostiene e ti vuole bene". Sul segreto della sua forma dice: "Ho sempre avuto una vita sana, senza eccessi. Mangio poco e mi muovo. E se devo fare un peccato di gola: mangio Nutella".