Pomeriggio Cinque torna il 3 settembre

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SEMPRE IN FORMA 15:05 - Barbara d'Urso sta trascorrendo le vacanze nella sua nuova casa a Capalbio ( Grosseto) , come riferisce Sette, ma sta già pensando alla nuova edizione di "Pomeriggio Cinque". Il programma pomeridiano di approfondimento di Canale 5, infatti, partirà prima del previsto. Ad annunciarlo è Barbara stessa entusiasta sul suo Twitter: "Inizio il mio amatissimo Pomeriggio 5 una settimana prima: il 3 settembre!!! Meno vacanza ma prima con voi!!!!!". sta trascorrendo le vacanze nella sua nuova casa a Capalbio (, come riferisce Sette, ma sta già pensando alla nuova edizione di "". Il programma pomeridiano di approfondimento di Canale 5, infatti, partirà prima del previsto. Ad annunciarlo è Barbara stessa entusiasta sul suo Twitter: "Inizio il mio amatissimo Pomeriggio 5 una settimana prima: il 3 settembre!!! Meno vacanza ma prima con voi!!!!!".

In realtà l'annuncio è stato dato in un secondo momento. Barbara per accendere la curiosità dei suoi fan aveva prima scritto "Ragazzi.. Il mio capo mi ha appena dato una notizia... Che vi piacera'!!!!". Le ipotesi che si sono susseguite nei minuti successivi sono state le più varie e alcune anche divertenti.



Ma la felicità del ritorno sul piccolo schermo ha avuto la meglio ed ecco che Barbara svela a tutti che "Pomeriggio Cinque" tornerà il 3 settembre. Non mancheranno anche quest'anno approfondimenti sulla cronaca e sulle notizie del giorno tra interviste e collegamenti in diretta.