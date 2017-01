Pietro e Ilaria: "Ecco nostra figlia"

foto Visto Correlati GENITORI FELICI 10:51 - Si amavano già da prima, ma dopo l'esperienza nella Casa del "Grande Fratello 11" Pietro e Ilaria hanno deciso di mettere su famiglia. La loro bimba, Camilla, è nata l'8 giugno, e già pensano a darle un fratellino. La coppia di neo-genitori presenta la piccola a "Visto" e annuncia: "Questa è la nostra prima vacanza a tre, siamo davvero felici. Ora abbiamo un altro progetto, diventare marito e moglie". - Si amavano già da prima, ma dopo l'esperienza nella Casa del "hanno deciso di mettere su famiglia. La loro bimba, Camilla, è nata l'8 giugno, e già pensano a darle un fratellino. La coppia di neo-genitori presenta la piccola a "" e annuncia: "Questa è la nostra prima vacanza a tre, siamo davvero felici. Ora abbiamo un altro progetto, diventare marito e moglie".

"Fare i genitori - racconta la coppia - è un'esperienza entusiasmante che già stiamo pensando a mettere in cantiere un secondo bebè. Solo quando saremo in quattro la nostra famiglia sarà davvero al completo".



Pietro e Ilaria hanno intrapreso la strada che sognavano: "Per noi questo è un periodo fantastico". Intanto pensano già al secondo figlio: "Avere un altro bimbo sarebbe bellissimo, ma siamo consapevoli di dover fare un passo alla volta. Dopo il battesimo di Camilla, penseremo al matrimonio. Solo a quel punto la famiglia Titone sarà al completo".