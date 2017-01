"U&D", è finita tra Giorgia e Manfredi

foto Da video Correlati QUANDO ERANO FELICI 09:05 - Uomini e Donne" tra Giorgia e Manfredi è già finita. Sembra che la decisione sia stata presa di comune accordo, eppure nelle parole dell'ex corteggiatore affidate a Facebook si legge un po' di amarezza: "Nella vita bisogna fare delle scelte e guardare verso il proprio futuro, sono andato avanti, lottando contro tutto e tutti...". Poco più di un mese fa si giuravano amore eterno , ma la storia nata nel salotto di "" traè già. Sembra che la decisione sia stata presa di comune accordo, eppure nelle parole dell'ex corteggiatore affidate a Facebook si legge un po' di amarezza: "Nella vita bisogna fare delle scelte e guardare verso il proprio futuro, sono andato avanti, lottando contro tutto e tutti...".

La coppia conviveva in Sicilia, ma i problemi erano sorti sin da subito. L'ex tronista aveva ammesso di provare un po' di paura e di essere inesperta, ma gli ostacoli sembravano superati. Invece, la storia d'amore è arrivata al capolinea.



"Non rinnego nulla e lo rifarei altre mille volte - scrive sul social network Manfredi - ma è inutile mandare avanti una storia che è destinata a finire, certe responsabilità non devono essere sottovalutate. Purtroppo con il tempo due persone possono rendersi conto di essere incompatibili, avere dei progetti futuri inconciliabili, che fino ad oggi erano stati abbandonati, ma non si vive soltanto d'amore. In questo momento l’unica cosa che mi sento di dirvi è che siamo riamasti in buoni rapporti, ma ognuno per la propria strada. Giorgia rimarrà per sempre una delle persone più importanti della mia vita e magari un giorno ci rincontreremo". Adesso si attende la versione di Giorgia.