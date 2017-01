Federica Pellegrini: "Un reality? Se mi diverte..."

foto LaPresse Correlati FEDE IN LINGERIE

14:16

- Finora aveva sempre detto di no, ma adesso che la aspetta un anno senza nuoto,apre le porte alla. "Un? Se mi divertisse, perché no...". Dopo le gare fuori dal podio ai Giochi di Londra, la campionessa azzurra parla di un anno sabbatico in cui potrebbe fare spazio anche a un reality. Chissà se la vedremo in pista come ballerina o naufraga su un'isola deserta.