Ricky Martin, dalla musica alla tv

foto Ap/Lapresse Correlati CON IL COMPAGNO 11:57 - In principio fu la tv, poi venne la musica. Adesso Ricky Martin torna al vecchio amore. E sì, perché il cantante ha appena firmato un contratto con la Universal Television e presto lo vedremo protagonista di una serie tv. D'altronde la star ha un passato da attore: nei primi anni 90 ha avuto una piccola parte nella soap-opera "General Hospital" dove interpretava l'aitante barista Miguel Morez. E recentemente ha regalato un cameo a "Glee". - In principio fu la, poi venne la musica. Adessotorna al vecchio amore. E sì, perché il cantante ha appena firmato un contratto con lae presto lo vedremo protagonista di una serie tv. D'altronde la star ha un passato da attore: nei primi anni 90 ha avuto una piccola parte nella soap-opera "General Hospital" dove interpretava l'aitante barista Miguel Morez. E recentemente ha regalato un cameo a "Glee".

Per ora non si molto sul ruolo in tv di Ricky, di certo ci saranno degli speciali e un telefilm, di cui sarà la star in assoluto.



"Siamo onoratissimi che abbia scelto noi per aggiungere una carriera televisiva al suo fantastico curriculum - ha detto Bela Bajaria, vicepresidente della Universal -. Ricky è un'iconica superstar e si connette con il suo pubblico in maniera palpabile".