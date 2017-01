Arisa: "Coccolo il mio fidanzato... in silenzio"

foto LaPresse Correlati SENSUALE E INEDITA 10:23 - Arisa non solo non si ferma un attimo ma continua a raccogliere successi. Prima a Sanremo si è classificata seconda con "La Notte", scritta dal suo ex Giuseppe. Poi la conferma come giudice di "X Factor" e il nuovo amore per Lorenzo. Pazza d'amore lo coccola, in silenzio, e gli cucina pasta e fagioli, come confessa a Tv Sorrisi e canzoni. non solo non si ferma un attimo ma continua a raccogliere successi. Prima a Sanremo si è classificata seconda con "", scritta dal suo ex Giuseppe. Poi la conferma come giudice di "e il nuovo amore per. Pazza d'amore lo coccola, in silenzio, e gli cucina pasta e fagioli, come confessa a Tv Sorrisi e canzoni.

"Coccolo me stessa e il mio fidanzato. - racconta Arisa che sta con un 32enne impiegato appassionato di documentari che qualche volta gira per passione -. Per me coccolarsi significa avere un occhio di riguardo per se stessi e per chi ci sta a fianco. Io cerco di farlo tutto l'anno, giusto d'estate dedico una coccola in più al mio fidanzato: gli taglio la frutta e gli preparo la colazione".



Ma non solo la colazione. "Faccio il pieno di pasta e fagioli e altri piatti invernali, perché d'estate preferisco così, anche se non so perché. - rivela - In particolare pasta e fagioli, dicevo: me la cucino da sola perché non la trovo in nessun ristorante. Il mio fidanzato si adegua, la preparo anche per lui".



Ma cosa succede esattamente tra Arisa e Lorenzo? "Chiacchiero troppo e poiché parlo tutto il giorno di qualsiasi argomento la mia chiacchiera preferita è il silenzio soprattutto quando sto con il mio fidanzato. Si dice 'amarsi non è guardarsi ma guardare nella stessa direzione'. Ecco, noi quando siamo a casa guardiamo nella stessa direzione, in silenzio".