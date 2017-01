Tre nuovi personaggi a "Centovetrine"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SORPRESE IN ARRIVO 08:24 - La soap di Canale 5 "Centovetrine" torna in onda con nuovi episodi da lunedì 27 agosto. La soap regala a tutti i fan un autunno molto movimentato: gran parte dei personaggi saranno costretti, loro malgrado, a fare scelte difficili che sconvolgeranno le loro vite. New entry nel cast Brando Giorgi, Gaia Messenklingher e Andrea Bullano. - La soap di Canale 5" torna in onda con nuovi episodi da lunedì 27 agosto. La soap regala a tutti i fan un autunno molto movimentato: gran parte dei personaggi saranno costretti, loro malgrado, a fare scelte difficili che sconvolgeranno le loro vite. New entry nel cast

Carol Grimani (Marianna De Micheli), accecata dall’odio, vorrà sfogare tutta la sua rabbia e compiere finalmente la sua vendetta contro Kobe, l’uomo che ha ucciso il suo grande amore Adriano (Luca Capuano). Ivan Bettini (Pietro Genuardi), disperato per aver perso la donna che ama, farà una scelta estrema. Ettore Ferri (Roberto Alpi), nonostante la diffidenza di Carol, entrerà in affari con Maddalena (Annamaria Malipiero) e, forse, firmerà la sua condanna. La felice vacanza di Damiano Bauer (Jgor Barbazza) e i suoi compagni di viaggio si trasformerà in un incubo e lui dovrà scegliere tra l’amore per Serena (Sara Zanier) e la vita di un’altra donna. Cecilia Castelli (Linda Collini) minacciata di morte incontrerà Thomas Sironi (interpretato da Brando Giorgi), uno sconosciuto a cui metterà la sua vita in mano...



La giovane e determinata Margot (la bella e giovane attrice Gaia Messenklinger) utilizzerà tutto il suo fascino per conquistare, a qualunque prezzo, successo e potere. E, dal 12 settembre, arriverà anche il terzo nuovo personaggio: Yuri Vetel (Andrea Bullano), braccio destro dell’imprenditrice Maddalena Sterling, a cui è legato da tragico passato.