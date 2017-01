Ornella, l'inquilina più sexy del Grande Fratello

foto Hombre Correlati (QUASI) SENZA VELI

DOCCIA E STRIZZATINA 08:49 - Ornella De Luca ha 22 anni è una modella e frequenta la facoltà di giurisprudenza. La ragazza è stata selezionata per l'ultima edizione del "Grande Fratello" argentino. Non ha vinto la me sue docce hot e il suo temperamento sono rimasti ben impressi nella mente dei telespettatori. E per fare ancora sognare i fan, circolano foto supersexy di Ornella che ha posato per la rivista "Hombre".

Gli scatti lasciano ben poco spazio all'immaginazione e Ornella si presta con dedizione a mostrare le parti più belle del suo corpo.



La sua partecipazione al "Grande Fratello" non solo ha acceso la fantasia dei coinquilini ma anche di tutti i fan fuori dalla Casa. Sensuale sì ma fedele. Infatti Ornella è fidanzata con il 21enne Jonathan. Insomma vale per tutti la regola: guardare ma non toccare...