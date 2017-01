Adam Levine horror tra muscoli e tattoo

foto Twitter Correlati SEX SYMBOL 10:47 - La canotta bianca che mette in evidenza muscoli e tatuaggi, una pila in mano che illumina il graffito "Bloody Face" sul muro di un tunnel. Ecco la prima immagine di Adam Levine The Voice' - sorride davanti all'obiettivo. Brutto inizio per uno che deve far paura. - La canotta bianca che mette in evidenza muscoli e tatuaggi, una pila in mano che illumina il graffito "Bloody Face" sul muro di un tunnel. Ecco la prima immagine di sul set di "American Horror Story" . Il cantante - che si è appassionato alla tv dopo la parte come giudice nel talent musicale '' - sorride davanti all'obiettivo. Brutto inizio per uno che deve far paura.

A postare la foto su Twitter è il creatore dello show Ryan Murphy. Che annuncia in esclusiva il primo look del cantante neo-attore. L'artista 33enne, infatti, è entrato nel cast della seconda stagione della famosa serie tv americana trasmessa sulla rete via cavo FX.



C'è molta attesa per il suo ruolo, che fa già trepidare milioni di ragazzine. Per ora bisogna accontentarsi della prima foto in cui Levine appare in canotta. Ma tutte lo aspettano a petto nudo.