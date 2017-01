Elena Sofia Ricci: "Ai Cesaroni vi stupirò"

foto LaPresse Correlati SEXY SUL RED CARPET 15:25 - Le piace "sfuggire ai cliché e cambiare ogni volta". Elena Sofia Ricci spiega la sua voglia di spaziare tra tv e cinema. Unica eccezione, il ritorno, dopo una stagione di assenza, nel ruolo di Lucia, la mamma dei Cesaroni. L'attrice assicura che la nuova serie della fiction, in onda in autunno su Canale 5 "sarà esilarante. Si torna ai fasti delle prime due serie. I Cesaroni sono amati perché rappresentano la famiglia moderna", dice all'Ansa. - Le piace "sfuggire ai cliché e cambiare ogni volta".spiega la sua voglia di spaziare tra tv e cinema. Unica eccezione, il ritorno, dopo una stagione di assenza, nel ruolo di, la mamma dei. L'attrice assicura che la nuova serie della fiction, in onda in autunno su"sarà esilarante. Si torna ai fasti delle prime due serie. I Cesaroni sono amati perché rappresentano la famiglia moderna", dice all'Ansa.

"La mia specialità è lo slalom, mi piace sfuggire ai cliché, alle etichette, alle definizioni - racconta l'attrice - Non faccio mai niente troppo a lungo, sono allergica alla ripetitività. Anche perché penso che il pubblico possa stufarsi di vedermi interpretare sempre gli stessi ruoli, oltre a stufarmi io. Voglio bene ai miei personaggi, ma mi piace cambiare".



Ai "Cesaroni" torna perché lo aveva "promesso al produttore Carlo Bixio prima della sua morte. Era come un fratello, ho voluto mantenere la promessa. Anche il migliore dei matrimoni dopo qualche anno comincia a scricchiolare". A dirigerla ci sarà sempre il Francesco Vicario: "Ha diretto le prime stagioni. Io e Francesco siamo una sorta di coppia di fatto. Lo considero il miglior regista di commedia che ci sia, riesce a trovare il giusto equilibrio tra la parte comica e quella tenera. E' il re della commedia".



Per ridare un po' di smalto alla fiction nel Garbatella-style, sono state previste anche tre puntate speciali (di 100 minuti ciascuna) nelle quali i Cesaroni si troveranno catapultati in Sicilia, a Milano e nella Roma antica: "Un po' come quando, su Topolino, si torna indietro agli antenati...".