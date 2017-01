L'euro traballante a "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:02 - Martedì 31 luglio in prima serata su Canale 5 torna "Quinta Colonna" condotto da Salvo Sottile in diretta dallo Studio 20 di Cologno Monzese. Il tema è l'euro che traballa, chi sogna di tornare alla lira e l'eterno duello tra tedeschi e italiani. In studio l'on. Paola Concia (Pd) e l’on. Guido Crosetto (Pdl). In collegamento Al Bano Carrisi e lo chef Heinz Beck. - Martedì 31 luglio in prima serata su Canale 5 torna "" condotto dain diretta dallo Studio 20 di Cologno Monzese. Il tema è l'euro che traballa, chi sogna di tornare alla lira e l'eterno duello tra tedeschi e italiani. In studio l'on.(Pd) e l’on.(Pdl). In collegamentoe lo chef

Alla vigilia di un'altra settimana delicatissima per i mercati, il Presidente del Consiglio Mario Monti e il cancelliere tedesco Angela Merkel provano a lanciare un messaggio rassicurante sulla tenuta della moneta unica. Ma cosa succederebbe se l’euro non avesse più valore? E ancora, l’eterno duello tra tedeschi e italiani. Cosa pensano realmente di noi? Perché molti italiani desiderano tornare alla lira?



Se ne parla nello studio di Quinta Colonna con l’onorevole Paola Concia (Pd) e l’onorevole Guido Crosetto (Pdl). In collegamento Al Bano Carrisi che spiegherà, da imprenditore, i suoi rapporti con la Germania e il famoso chef tedesco Heinz Beck.



Infine, un collegamento aperto durante tutta la puntata con l’Ilva di Taranto per monitorare la situazione in tempo reale.