Fazio su Sanremo 2013: "Due brani per i 14 Big"

foto LaPresse 09:27 - "Abolirò l'eliminazione dei big: in 14 partono e in 14 arrivano alla finale. Per la prima volta nella storia di Sanremo ogni cantante presenterà non una, ma due canzoni inedite. In pratica, in ciascuna delle prime due serate si esibiranno 7 big e ognuno presenterà due canzoni inedite", così il conduttore del Festival di Sanremo 2013 Fabio Fazio a Tv Sorrisi e canzoni. Luciana Littizzetto? "Spero nella co-conduzione" e Saviano? "Vedremo".

"Finita l'esibizione, il pubblico da casa dovrà votare quale delle due canzoni preferisce e quella resterà in gara. - dice ancora Fabio Fazio - Dal giovedì, i 14 Big si sfideranno con la canzone scelta dal pubblico. In questo modo do la possibilità ai cantanti di rischiare qualcosa, di non presentare quello che spesso viene chiamato il brano 'sanremese', ma di proporre anche qualcosa di più originale o bizzarro. Questo meccanismo ha il vantaggio che costringerà tutti a ragionare di canzoni, a riportare la musica al centro del Festival. E in un certo senso torneremo al vecchio 45 giri, quello con il 'lato A' e il 'lato B'".



Fazio spiega ancora: "Il linguaggio che vorrei privilegiare al Festival 2013 è quello del divertimento. Passano gli anni e si apprezza di più la fortuna avuta - aggiunge il conduttore - si impara a non vivere la tensione: voglio essere io il primo a portare allegria. Spero che con me ci sia anche Luciana Littizzetto. Immagino per lei una co-conduzione. Se deciderà di starci, sarà sorprendente il modo in cui interpreterà il ruolo della "valletta mora" e della "valletta bionda". Saviano? Vedremo: il Festival è uno strumento talmente importante che può essere utile anche per affrontare grandi temi, anche se la musica resterà sempre l'elemento narrativo fondamentale".