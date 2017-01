Lorenzo: "Sono andato in Spagna per amore"

foto Olycom Correlati SUCCESSO AL GRANDE FRATELLO

MARIA ANTONIETTA: "HO SOFFERTO" 12:34 - Lorenzo Battistello è stato il cuoco della prima edizione del "Grande Fratello". La fama, la popolarità, una trasmissione in tv e poi il silenzio. Un rammarico: non aver detto a Pietro Taricone quanto lo stimava. La svolta di Lorenzo risale al 2006 con l'inizio della relazione con Stefania che per lavoro si è trasferita a Barcellona. Nel 2011 l'ex gieffino raggiunge il suo amore e apre una panineria nel cuore della città spagnola. è stato il cuoco della prima edizione delLa fama, la popolarità, una trasmissione in tv e poi il silenzio. Un rammarico: non aver detto aquanto lo stimava. La svolta di Lorenzo risale al 2006 con l'inizio della relazione con Stefania che per lavoro si è trasferita a Barcellona. Nel 2011 l'ex gieffino raggiunge il suo amore e apre una panineria nel cuore della città spagnola.

"Con Pietro Taricone ci scontravamo. - ricorda Lorenzo in una intervista a DiPiù - Ma che carisma aveva Pietro... Da quando non c'è più, mi sono pentito di non avergli mai detto fino in fondo quanto lo stimassi".



Poi il racconto di quello che è successo dopo l'uscita dalla Casa: "Nei primi mesi, dopo la fine del 'Grande Fratello', giravo come una trottola per l'Italia. Una sera a Milano, l'altra a Palermo. Ovunque andassi venivo osannato dal pubblico. C'era da perdere la testa per tutte quelle attenzioni. E per i soldi che mi mettevo in tasca senza fare niente. Per un periodo sono riuscito a guadagnare anche dieci milioni di lire a sera. Guadagnavo e spendevo in cretinate. Senza preoccuparmi del futuro. Sentivo di avere il mondo in pugno".



L'arrivo finalmente della grande occasione in tv con "Mezzogiorno di cuoco" dove "snocciolavo ricette e stavo davanti ai fornelli in tv. Che cosa avrei potuto desiderare d'altro?". Poi nel 2003 il produttore del programma Mike Bongiorno comunica che l'esperienza si chiude: "Mike una volta mi disse che facevamo ombra a produzioni più importanti e ci chiusero per questo. In ogni caso, l'amarezza fu tanta. Il cellulare squillava sempre meno. Inoltre, alle feste della mondanità in cui ero stato uno degli ospiti d'onore non mi invitavano più".



Nel 2006 arriva l'amore. "Incontrai una donna, Stefania, un colpo di fulmine. Lei all'epoca era un giovane medico oftamologo e subito dopo il nostro incontro aveva trovato lavoro in un ospedale di Barcellona. Fu un amore da pendolari. Nel 2011 ho fatto le valigie per andare finalmente a vivere insieme con la mia fidanzata. Stavolta in pianta stabile. Ho investito parte dei guadagni ottenuti nel periodo d'oro del Grande Fratello in una caffetteria paninoteca che si trova in centro città".