Branciamore da "I Cesaroni" alla musica

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:14 - Anticipando la messa in onda tv a settembre su Canale 5 della quinta stagione de I Cesaroni, esce "Oro trasparente", il nuovo singolo di Matteo Branciamore (Cinevox / RTI SpA) in formato digitale. Il singolo preannuncia l’uscita del nuovo cd, che conterrà le canzoni della colonna sonora della fiction e uscirà in autunno. Branciamore interpreta diversi brani, uno dei quali con la partecipazione di Nathalie, vincitrice di X Factor 2010. - Anticipando la messa in onda tv a settembre su Canale 5 della quinta stagione de I Cesaroni, esce "", il nuovo singolo di(Cinevox / RTI SpA) in formato digitale. Il singolo preannuncia l’uscita del nuovo cd, che conterrà le canzoni della colonna sonora della fiction e uscirà in autunno. Branciamore interpreta diversi brani, uno dei quali con la partecipazione di Nathalie, vincitrice di X Factor 2010.

Anche altri personaggi della fiction, come Niccolò Centioni (alias Rudi Cesaroni), si cimenteranno per la prima volta con la musica.



Scritta da Saverio Principini (che ha all’attivo collaborazioni con artisti italiani e internazionali come Vasco Rossi, Tiromancino, Wyclef Jean, Sergio Mendez), “Oro trasparente” è la canzone d’amore che annuncia il ritorno di Branciamore sulla scena musicale, dopo il successo ottenuto con i precedenti album. L’interprete ha infatti già conquistato il pubblico con “Adesso che ci siete voi” (sigla de “I Cesaroni” che ha registrato un record di download e visualizzazioni in rete) e con i cd “Parole nuove”, “Ovunque andrai” e “La mia compilation”, entrati nelle classifiche dei dischi più venduti in Italia.



Per "Oro trasparente" è stato realizzato anche un videoclip (diretto da Francesco Vicario e Silvia Maione, prodotto da Bixio C.e.m.s.a. / RTI SpA) che regala un piccolo assaggio della storia romantica che prenderà vita nelle nuove puntate della fiction.



Ne sono coinvolti Marco Cesaroni (interpretato da Matteo Branciamore) e la misteriosa Maya (Nina Torresi). I due personaggi, nel video, si inseguono in un’onirica ambientazione settecentesca. Il videoclip è stato anticipato in rete da un filmato-parodia, che ha per protagonisti due simpatici orsi innamorati. La clip, diffusa dai fan della fiction attraverso i social network, ha creato un vero e proprio fenomeno mediatico, seguito assiduamente tramite la pagina Facebook della serie tv.