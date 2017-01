Laurence Fishburne nel cast di "Hannibal"

foto Ap/Lapresse 13:10 - New entry nel cast di "Hannibal". E' stato infatti confermato il nome di Laurence Fishburne - noto soprattutto per il personaggio del Dottor Raymond Langston in CSI - che vestirà i panni dell'agente Jack Crawford, profiler dell'FBI esperto in Scienze comportamentali. Nel cast anche l'attore danese . E' stato infatti confermato il nome di- noto soprattutto per il personaggio del Dottor Raymond Langston in CSI - che vestirà i panni dell, profiler dell'FBI esperto in Scienze comportamentali. Nel cast anche l'attore danese Mads Mikkelsen - nei panni del Dottor Lecter - e Will Graham, che interpreterà il giovane agente dell'Fbi Hugh Dancy.

Dopo tre stagioni passate a CSI, in cui prestava il volto al Dr. Ray Langston, ora Laurence Fishburne è pronto a tornare sul piccolo schermo in una veste inedita. In "Hannibal" vestirà infatti i panni dell'agente dell'Fbi Jack Crawford, un esperto di Scienze comportamentali. Il suo ruolo è liberamente ispirato alla figura di John E. Douglas, uno dei primissimi profiler dell'Fbi



"Hannibal" segue la turbolente legame che si crea fra il giovane agente Will Graham (Hugh Dancy) e lo psichiatra Lecter (Mads Mikkelsen), chiamato a lavorare su alcuni efferati crimini commessi da un misterioso serial killer.