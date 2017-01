Anni 80, l'epoca d'oro delle sitcom

foto Ap/Lapresse Correlati QUAL E' LA TUA PREFERITA?

La scomparsa di Sherman Hemsley, pochi giorni fa, ha riportato alla ribalta una sitcom che ha fatto epoca come "I Jefferson". Ma negli anni 80, complice il boom delle tv private, ci fu un vero boom di situation comedy che arrivavano dagli Usa, da "Casa Keaton" ai "Robinson". Ecco come sono diventati molti dei protagonisti di allora.

Un'epoca d'oro durante la quale non solo arrivano molte serie prodotte magari qualche anno prima, ma il loro spazio nel palinsesto delle tv era decisamente ampio.



Era quindi normale attendere l'ora di cena non con i giochi a premi che invadono i canali oggi, ma con un telefilm divertente come "I Jefferson". Oppure una serie come la prima stagione dei "Robinson" poteva addirittura permettersi quella che oggi è la prima serata.



Altre sitcom invece occupavano in pianta stabile il palinsesto pomeridiano a uso e consumo dei più giovani. "Il mio amico Arnold", "Il mio amico Ricky", "L'albero delle mele" o "Baby Sitter" stazionavano stabilmente là dove ci sono rotocalchi femminili o per famiglie, mentre chi tornava a casa da scuola poteva rilassarsi prima di mettersi a studiare con serie come "Tre cuori in affitto" o "Casa Keaton". Altri tempi.