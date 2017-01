Il "Dottor Bollore" lascia Grey's Anatomy

- Cattive notizie per gli appassionati di ""., che nella serie interpreta l'affascinante "Mark Sloan,. L'attore ha deciso di concentrarsi su altri progetti lavorativi."Sono grato a tutti quelli che hanno lavorato con me a Grey's Anatomy - ha dichiarato Dane - E per tutti i ricordi che ho collezionato durante questa avventura".

In Grey's Anatomy interpretava il dottorino dagli occhi di ghiaccio Mark Slane, ma ora Eric Dane ha detto ufficialmente addio a camici e ospedali. L'attore - personaggio fisso dalla seconda stagione - ha infatti annunciato il suo ritiro ufficiale dalla serie, per concentrarsi su altri progetti lavorativi.del "Dottor Bollore" - attualmente in bilico tra la vita e la morte -. Riuscirà infatti a sopravvivere per poi allontanarsi dal "Seattle Hospital" con tutti gli onori del caso. Il suo non sarà quindi un vero e proprio addio, ma più un arrivederci. Pare infatti cheUn altro fulmine a ciel sereno per gli appassionati del medical drama. Solo pochi mesi fa, infatti, i fan di "Grey's Anatomy" erano rimasti con il faiato sospeso per la sorte della serie, che aveva rischiato la chiusura a causa delle incertezze - motivate probabilmente da questioni economiche - dei protagonisti Ellen Pompeo (Meredith) e Patrick Dempsey (Derek).