Il cast di "Modern Family" in rivolta

Problemi in vista per "Modern Family". Cinque membri del cast - Ty Burrell (Phil), Julie Bowen (Claire), Jesse Tyler Ferguson (Mitchell), Eric Stonestreet (Cameron) e Sofia Vergara (Gloria) - hanno infatti intentato causa alla 20th Fox, produttrice della serie. Secondo "The Hollywood Reporter", anche Ed O' Neill (protagonista della serie nelle vesti di Jay) ha deciso di appoggiare la causa, ma senza ricorrere alle vie legali.



L'accusa rivolta alla Fox è di aver violato una norma californiana che impedisce di stipulare contratti personali oltre i sette anni. La legge è un'arma molto potente in mano agli attori che, conclusi i 7 anni, possono revocare il contratto o chiedere aumenti. Visto l'enorme successo della serie è probabile che il cast punti proprio ad ottenere un cachet più alto.