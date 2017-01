Le telecamere di Premium Cinema a Venezia 69

foto Ap/Lapresse Correlati TRE ITALIANI IN CONCORSO 12:34 - Premium Cinema, il canale del grande cinema di Mediaset Premium, dal 2009 è presente sui red carpet delle più importanti manifestazioni dedicate al cinema nazionale e internazionale. Il magazine a cura di Simona Ralli “Red Carpet”, giunto alla sua decima edizione, dopo aver seguito il Festival di Cannes, il Taormina Film Fest e il Festival Internazionale del Film di Roma, sarà per la quarta volta alla - Premium Cinema, il canale del grande cinema di Mediaset Premium, dal 2009 è presente sui red carpet delle più importanti manifestazioni dedicate al cinema nazionale e internazionale. Il magazine a cura di Simona Ralli “Red Carpet”, giunto alla sua decima edizione, dopo aver seguito il Festival di Cannes, il Taormina Film Fest e il Festival Internazionale del Film di Roma, sarà per la quarta volta alla Mostra del cinema di Venezia

Da mercoledì 29 agosto a sabato 8 settembre, in concomitanza con la 69esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ogni sera, alle ore 20.55, Premium Cinema con “Red Carpet - Speciale Festival di Venezia”, proporrà interviste, news, curiosità e gossip del mondo del cinema e non presente al Lido.



Premium Cinema, inoltre, per il secondo anno assegnerà il premio “Premium Cinema Talent”. Nel 2011 il riconoscimento è stato destinato a Filippo Timi.



Anche quest’anno ci sarà l’attesissimo Party Premium Cinema in onore del premio Kineo.