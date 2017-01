Ci prova la comica Livia Scott: "Tom, sposami!"

foto Da video Correlati "TOM, SONO LA MOGLIE IDEALE" 16:18 - Le carte del divorzio da Katie Holmes sono ancora sul tavolo, ma c'è già una nuova fidanzata all'orizzonte per Tom Cruise. La comica americana Livia Scott ha infatti stilato un divertente elenco, spiegando le 10 buoni ragioni per cui Cruise dovrebbe portarla all'altare. Livia è certa di essere la moglie ideale per Tom e chissà che il divo, dopo la Holmes, non sia proprio alla ricerca di una donna che lo faccia ridere. - Le carte del divorzio da Katie Holmes sono ancora sul tavolo, ma c'è già unaall'orizzonteha infatti stilato un divertente elenco, spiegando leper cui Cruise dovrebbe portarla all'altare. Livia è certa di essere la moglie ideale per Tom e chissà che il divo, dopo la Holmes, non sia proprio alla ricerca di una donna che lo faccia ridere.

Tom Cruise è single solo da poche settimane, ma le aspiranti "Signore Cruise" sono già sul piede di guerra. Tra queste anche la comica americana Livia Scott, che ha elencato la top 10 delle buone ragioni per cui sarebbe la moglie perfetta per Tom.



10) Non mi interessa la tua sessualità

9) Scientology non mi manda fuori di testa

8) Sono fertile

7) Canto meglio di Katie Holmes

6) Ho le tette grosse

5) Non sono più alta di te

4) Entrambi amiamo saltare sul divano di Ophra (una popolare presentatrice di talk show, ndr)

3) Voglio sposarti per avere la tua stessa vita

2) Sarò qualsiasi donna tu voglia

1) Faccio un'ottima imitazione di Val Kilmer (partner di Cruise in Top Gun)



Insomma le credenziali ci sono tutte. Chissà se Tom ,dopo tante bellissime di Hollywood, non sia proprio alla ricerca di una donna "normale" che lo faccia ridere. In bocca al lupo Livia!