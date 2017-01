Gf11, è finita tra Fancesca e Matteo

foto Olycom Correlati FRANCESCA, MOMENTI BOLLENTI 10:03 - Sognavano di costruire il loro futuro insieme, ma alla fine hanno preso strade diverse: è finita la storia tra Matteo Casnici e Francesca Giaccari. La coppia, che si era formata nella Casa del "Grande Fratello 11", è scoppiata: "Non eravamo più capaci di sentirci felici insieme e abbiamo preferito dirci addio", racconta il 34enne a "Visto". - Sognavano di costruire il loro futuro insieme, ma alla fine hanno preso strade diverse: èlatra. La coppia, che si era formata nella Casa del "", è scoppiata: "Non eravamo più capaci di sentirci felici insieme e abbiamo preferito dirci addio", racconta il 34enne a "".

"Abbiamo capito che il rapporto tra noi era cambiato - racconta Matteo - e che non ci dava più la gioia di un tempo, a quel punto è stato giusto guardarsi allo specchio e accettare la realtà".



Ma come l'ha presa Francesca? "Anche lei aveva capito che questa storia non era più la stessa, che insieme non stavamo più bene come prima". L'ex gieffino non rinnega il passato: "Ho perso la testa per lei fin dal primo momento in cui l'ho vista in tv e rifarei tutto quello che ho fatto".