Cecchi Paone: "Ecco il mio ragazzo"

HOT IN BARCA 10:09 - Alessandro Cecchi Paone succhiava il piede del suo personal trainer Claudio, il giornalista 50enne esce allo scoperto e a "Chi" racconta di essere rinato con l'aitante 24enne portoghese: "Stiamo insieme da cinque mesi, questo folletto mi ha cambiato la vita. Anche se non mi ha ancora detto 'ti amo', ma tra ragazzi non si usa".

La storia ha inizio con l'avventura all'Isola dei Famosi: "Cercavo un personal trainer che avesse il tempo di seguirmi tutto il giorno, ho saputo che c'era in giro un gruppo di portoghesi e brasiliani appena laureati in scienze motorie che stavano girando l'Italia e mi hanno presentato Claudio. Poi la cosa è cresciuta e subito dopo lui è venuto a vivere da me, non convivevo da tempo".



Per Claudio è la prima esperienza con un uomo: "Prima di lui avevo avuto solo donne, ma Alessandro è speciale perché mi dà qualcosa che le donne della mia età non mi possono dare".



La vita di Cecchi Paone è totalmente cambiata: "La mia casa era fredda, lavoravo sette giorni su sette, ora con lui vado al cinema tutte le sere, e il venerdì lo porto a fare il surf. Insomma mi diverto, cosa che non avevo mai fatto prima".