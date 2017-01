"Glee", quante new entry nella serie!

foto Ap/Lapresse 16:04 - La quarta stagione della serie televisiva "Glee" si arricchisce di tre new entry. A cominciare dalla vecchia conoscenza Chord Overstreet, che torna ma con un ruolo fisso (aveva fatto delle comparse nella seconda e terza stagione). Ma la vera novità è rappresentata dall'arrivo di Jacob Artist e Dean Geyer che getteranno nello scompiglio la già movimentata scuola di musica. - La quarta stagione della serie televisiva "" si arricchisce di tre new entry. A cominciare dalla vecchia conoscenza, che torna ma con un ruolo fisso (aveva fatto delle comparse nella seconda e terza stagione). Ma la vera novità è rappresentata dall'arrivo diche getteranno nello scompiglio la già movimentata scuola di musica.

A proposito del nuovo omaggio a Britney Spears, Overstreet - che veste i panni di Sam Evans - anticipa: "Abbiamo rielaborato alcune sue canzoni in chiave acustica. Saranno davvero nuove e suoneranno bene. Comunque si torna alle origini, la trama è stata divisa tra New York e l'Ohio. Un'idea geniale".



Dal canto suo Geyer dopo la partecipazione ad "Australian Idol" si è fatto conoscere nella soap "Terra Nova" e in Glee interpreterà Brody Weston, colui che cercherà in tutti i modi di intrommettersi nella coppia Rachel-Finn. Mentre Artist (arriva da "Melissa & Joey") sarà Jake Puckerman dal carattere invadente e per nulla pacifico.