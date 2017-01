Area Sanremo porta i giovani al Festival

foto Ufficio stampa 14:50 - Trona Area Sanremo l'unico concorso che porta i Giovani al Festival. Inizia così la ricerca dei nuovi talenti per Sanremo 2013, le cui iscrizioni si chiuderanno entro il 15 settembre. "A seconda del numero di partecipanti alla Categoria Giovani che verrà deciso da Fabio Fazio e dal direttore artistico del Festival c'è la possibilità di inserire anche tre o quattro ragazzi selezionati da Area Sanremo", dice il capo struttura Paolo Giordano. - Tronal'unico concorso che porta i. Inizia così la ricerca dei nuovi talenti per Sanremo 2013, le cui iscrizioni si chiuderanno entro il 15 settembre. "A seconda del numero di partecipanti alla Categoria Giovani che verrà deciso dae dal direttore artistico del Festival c'è la possibilità di inserire anche tre o quattro ragazzi selezionati da Area Sanremo", dice il capo struttura

Giordano (giornalista de Il Giornale) forma le commissioni di valutazione per la scelta dei ragazzi tra SanremoLab per i brani di lingua italiana e SandremoDoc per i brani in lingua dialettale, Il Responsabile Artistico- Musicale Bruno Santori è impegnato nell'organizzazione dei corsi tenuti da docenti selezionati tra i migliori professionisti del mondo della musica e dello spettacolo. A conclusioni delle selezioni le Commissioni di Area Sanremo proclameranno i vincitori che sosterranno una audizione davanti alla Commissione Rai che sceglierà gli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo.



"I ragazzi si presentano davanti alle commissioni affidandoci i loro sogni sulle mani tra sogni, ingenuità e talvolta con pregiudizio. Tutti dovranno presentare brani inediti. - spiega Giordano - Sto lavorando ai nomi che faranno parte delle Commissioni che saranno di prim'ordine e soprattutto artisti musicali perché è giusto che chi si presenta ad Area Sanremo sia sicuro che venga giudicato da professionisti del settore. E' un compito arduo che impiega anche sei giornate di seguito, per questo sto cercando di sondare le disponibilità tra chi può far parte del progetto. Alcuni sono stati confermati (tra questi il cantautore Niccolò Agliardi, ndr), altri saranno nuovi e si aggiungeranno delle sorprese".



Il vicesindaco di Sanremo Claudia Lolli esprime vivo apprezzamento per la scelta di Fabio Fazio alla conduzione del Festival, "anche perché ligure", e auspica massima e piena collaborazione con la macchina dell'organizzazione per porre le basi di una manifestazione di successo. Per ora non si sa nulla circa il direttore artistico musicale (che poi avrà voce in capitolo anche sulla Commissione Rai), "di certo ci incontreremo dopo le ferie estive per definire i dettagli". Di sicuro in prima fila ci sarà Giancarlo Leone, il direttore Intrattenimento della Rai. Per tutte le informazioni sul bando di concorso www.area-sanremo.it

Andrea Conti