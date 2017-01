"Downton Abbey", le Lady si mettono a nudo

15:58 - Le Lady di "Downton Abbey" - in onda su Retequattro - si sono spogliate letteralmente di bustini e merletti, per mostrare il loro lato più sexy selvaggio. Michelle Dockery (Lady Mary), Laura Carmichael (Lady Edith) e Jessica Brown Findlay (Lady Sybil), hanno infatti posato senza veli per il numero speciale del magazine "Love", dedicato alle serie in costume. Un servizio decisamente hot, che mette a nudo tutte le perversioni dell'upperside.

In "Downton Abbey" sono le tre figlie dell'aristocratica famiglia Crawley: Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael) e Sybil (Jessica Brown-Findlay). Abbandonata pizzi e merletti, le protagoniste si sono spogliate per il numero speciale del magazine "Love", confezionando un servizio decisamente hot.



"All'inizio non ero per niente interessata a Downton Abbey - ha spiegato Katie Grand, direttrice di Love - Ma poi, l'anno scorso, ho iniziato a vederlo e da allora mi sono appassionata sempre di più allo show. Ho visto tutta la serie per tre volte di seguito!".



Pelle d'avorio e trucco marcato (come impone la moda di inizio '900) le contessine si sono lasciate immortalare senza veli, mostrando il fascino intrigante e perverso dell'upperside. Giocando maliziose con veli e corpetti strizzati - un po' lolite, un po' femmes fatales - le sorelle Crawley sembrano aver messo da parte l'etichetta reale, per dedicarsi a giochi proibiti. Chissà cosa ne penserà di tutto questo nonna Lady Violet, la cinica e spietata contessa madre interpretata da Maggie Smith?