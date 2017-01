Enzo Iacchetti: "Porto Gaber a New York"

foto LaPresse Correlati CD BENEFICO PER L'AFRICA 11:09 - Sarà un anno davvero impegnativo per Enzo Iacchetti che, alla soglia dei 60 anni, è un vero vulcano di idee. Lo storico conduttore di "Striscia" - che tornerà dietro al bancone satirico a gennaio, per dare il cambio a Michelle Hunziker - partirà infatti alla volta degli Stati Uniti, per portare Gaber a Broadway. In cantiere anche un progetto da regista , un nuovo cd benefico e il ritorno a teatro con "Il Vizietto". - Sarà un anno davvero impegnativo perche, alla soglia dei 60 anni, è un vero vulcano di idee. Lo storico conduttore di "" - che tornerà dietro al bancone satirico a gennaio, per dare il cambio a Michelle Hunziker - partirà infatti alla volta degli Stati Uniti, per portare Gaber a Broadway. In cantiere anchee il ritorno acon "Il Vizietto".

"Ho contatti per portare il mio spettacolo su Gaber, Chiedo scusa al signor G., a New York" racconta il conduttore, che intanto pensa già ad un nuovo cd benefico.

"Dopo Acqua di Natale, il cd realizzato con Amref per costruire una diga in Kenya, vorrei fare un altro cd benefico, per finanziare un corso di ostetriche nell'Africa orientale- ammette all'agenzia ANSA - Vorrei coinvolgere cantanti femminili, ma devo fare in fretta perchè da dicembre parto con il Vizietto". Iacchetti sarà infatti a teatro al fianco di Marco Columbrofino al 2 gennaio, giusto in tempo per riprendere la conduzione di "Striscia" e dare il cambio a Michelle Hunziker.



Ma "Enzino" strizza l'occhio anche al cinema: "Ho i diritti del romanzo di Gian Antonio Stella La bambina, il pugile, il canguro . E' una storia tenera e drammatica su una bambina down. Farò solo la regia, con temi così delicati bisogna essere concentrati".



Per non annoiarsi troppo, intanto, il 10 e 11 agosto sarà impegnato con il Festival di Grottammare, di cui ha assunto la direzione artistica. "Saranno due giorni di cabaret e musica - promette lo showman - Ron e Luca Barbarossa saranno gli ospiti della serata musicale, mentre Zuzzurro e Gaspare riceveranno un premio alla carriera".