Vito e Sabrina: coppia d'oro del Gf

Sono poche le coppie che, uscite dalla Casa del Grande Fratello, riescono a "resistere" alla prova del tempo. Loro però ce l'hanno fatta. Stiamo parlando di Sabrina Mbarek, vincitrice del GF 12, e del coinquilino Vito Mancini. Dopo i numerosi litigi sotto le telecamere - che non facevano ben sperare - ora i due piccioncini confessano a "Eva 3000" di aver trovato il loro equilibrio, lontano dalla luce dei riflettori.

Vito e Sabrina si stanno godendo un'estate all'insegna del relax e delle coccole, senza pensare troppo al futuro. "Non facciamo programmi - ammette Sabrina - Adesso stiamo passando un po' di tempo insieme da lui nel Salento ed è bellissimo. Per il momento non stiamo pensando alla convivenza, comunque quest'estate saremo sempre insieme quindi non fa tanta differenza".



"Sono d'accordo - le fa eco Vito - In fondo stiamo già vivendo insieme tutti i giorni e, per quanto riguarda il futuro, non sappiamo cosa ci riserverà. Potremmo benissimo prendere una casa insieme, non è un progetto immediato, ma non siamo contrari all'idea".



Anche se la convivenza non è dietro l'angolo, i due sono però molto affiatati e riescono a rendere speciale ogni piccolo momento passato insieme, come confessa Sabrina: "A lui piace suonare la chitarra: l'altro giorno ha suonato per me tutte le canzoni che mi piacciono di più e io l'ho accompagnato cantandoci sopra".