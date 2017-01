E' morto George della serie tv "I Jefferson"

foto Ap/Lapresse Correlati IRONICO E BRONTOLONE 10:27 - Si è spento l'attore Sherman Hemsley, diventato famoso con il personaggio di George Jefferson nell'omonima serie tv americana. E' morto a 74 anni. Come confermato dalle autorità locali, Hemsley è deceduto per cause naturali nella sua casa di El Paso, in Texas. Il corpo senza vita è stato trovato dalla sua infermiera, la quale inizialmente credeva che l'uomo stesse dormendo. Una volta capito che qualcosa non andava, ha chiesto aiuto. - Si è spento l'attore, diventato famoso con il personaggio dinell'omonima serie tv americana. E' morto a 74 anni. Come confermato dalle autorità locali, Hemsley è deceduto per cause naturali nella sua casa di El Paso, in Texas. Il corpo senza vita è stato trovato dalla sua infermiera, la quale inizialmente credeva che l'uomo stesse dormendo. Una volta capito che qualcosa non andava, ha chiesto aiuto.

"I Jefferson" in 11 stagioni dal 1975 al 1985 è stata una delle commedie di maggior successo della televisione, il cast era soprattutto formato da attori di colore. "Era un amore di un ragazzo" e "grande talento", ha detto Norman Lear produttore de "I Jefferson" dopo aver appreso della sua morte.



La serie narra la storia di George Jefferson e la moglie casalinga Louise "Whizzy" (Isabel Sanford) che cercano di integrarsi nella società ricca di New York. La famiglia è benestante grazie a sette lavanderie di proprietà sparse in tutta la città. George e Whizzy si trasferiscono in un appartamento elegante dell'Upper East Side di Manhattan e da danno il via a una serie di siparietti comici nel lungo percorso dell'integrazione dei Jefferson che da Harlem si ritrovano catapultati in un mondo "nuovo".



Tra le curiosità della carriera di Sherman Hemsley la partecipazione nel cast de "L'aereo più pazzo del mondo 3" (1986) e anche nel video di Michael Jackson "Liberian Girl" nel 1989. Poi tanto doppiaggio dal telefilm animato "I Dinosauri" a "I Griffin". L'ultima apparizione in tv nel 2011 in un episodio di "House Of Payne".



QUAL E' IL TUO RICORDO LEGATO A "I JEFFERSON"? DI' LA TUA