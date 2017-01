La giovane Carrie su Mediaset

si aggiudica una coppia d'assi nel mazzo delle serie tv più attese della prossima stagione. Nel 2013, infatti, su Mya arriverà " The Carrie Diaries ", l'atteso prequel di "Sex and the City" ambientato negli Anni 80, mentre su Premium Crime arriva "The Following", che vede il debutto di Kevin Bacon come protagonista di un telefilm.

THE CARRIE DIARIES

"The Carrie Diaries" vede Carrie Bradshaw nei panni di una 'gossip girl' negli Anni 80 pre-Manolo nella serie che compie un flashback nell'adolescenza della protagonista di "Sex and the City". Tra trucchi appariscenti, "Studio 54", mega-spalline come se piovessero e pettinature vistose, il ruolo della protagonista è stato affidato alla 18enne AnnaSophia Robb, la quale ha ricevuto i complimenti e l'incoraggiamento da Sarah Jessica Parker, colei che ha reso Carrie un'icona extra-televisiva. La firma di Josh Schwatrz, già dietro ai successi teen di "The OC" e "Gossip Girl", è un segno di garanzia.

THE FOLLOWING

"The Following" segna invece il debutto seriale di un attore importante come Kevin Bacon ed è firmato da Kevin Williamson. Bacon interpreta un agente dell'Fbi alle prese con una ragnatela di serial killer alla quale e' assai difficile sfuggire e dà vita ad un rompicapo ossessionante. Nel cast anche Maggie Grace e James Purefoy.