Simone torna a "Un posto al sole"

Simone, l'ex di Viola con il vizio del gioco d'azzardo, torna a "Un posto la sole". Ma visto che ha sofferto per le pene d'amore, è dimagrito di dieci chili. L'attore Luca Seta si racconta a "Vero Tv" tra nuovo look (ha tagliato i capelli) e la svolta del personaggio: "Mettere in scena il cambiamento è stata una sfida". , l'ex di Viola con il vizio del gioco d'azzardo,a "". Ma visto che ha sofferto per le pene d'amore, è dimagrito di dieci chili. L'attoresi racconta a "Vero Tv" tra nuovo look (ha tagliato i capelli) e la svolta del personaggio: "Mettere in scena il cambiamento è stata una sfida".

"Sono legato in modo viscerale al mio personaggio - racconta l'attore - sebbene sia molto difficile e complicato. Mi sono preparato a rientrare nella soap curando i dettagli. Dopo una delusione diverse persone scelgono di apportare una radicale modifica al proprio aspetto fisico per rendere visibile l'evoluzione interiore. Così sono dimagrito di dieci chili e mi sono tagliato i capelli".



Ma Simone è davvero cambiato: "Ha trasformato la mania per il gioco in un sano agonismo sportivo". Riconquisterà Viola?