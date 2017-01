Hunziker tra televisione e tanto amore

foto Olycom Correlati SIRENA INNAMORATA 10:52 - E' un periodo d'oro per Michelle Hunziker. Innamoratissima di Tomaso Trussardi ("un sexy gentleman"), a settembre sarà al timone di "Striscia la Notizia": "Registrerò in autunno 'Paperissima' con Gerry Scotti - anticipa a Tv Sorrisi e Canzoni -. Poi volerò in Germania per registrare la versione tedesca di 'Italia's Got Talent' e il ritorno a teatro con uno show che porterò in tv". - E' un periodo d'oro per. Innamoratissima di("un sexy gentleman"), a settembre sarà al timone di "Striscia la Notizia": "Registrerò in autunnocon Gerry Scotti - anticipa a Tv Sorrisi e Canzoni -. Poi volerò in Germania per registrare la versione tedesca di 'Italia's Got Talent' e il ritorno a teatro con uno show che porterò in tv".

Ma prima qualche giorno di vacanze: "Parto con Aurora (la figlia, ndr). Poi lei starà con suo papà (Eros Ramazzotti, ndr) mentre io dal 27 luglio all'11 agosto mi trasferirò a Berlino per registrare 12 puntate di 'Super Talent', la versione tedesca di 'Italia's Got Talent'. Al ritorno mi concederò altre due settimane di ferie. Sono più che sufficienti per ricaricarmi".



Il pensiero poi va a "Striscia la Notizia": "Avevo voglia di cambiare, così mi sono messa d'accordo con 'la famiglia', ho fatto alcune telefonate, per primo a Enzo Iacchetti, ed erano tutti contenti della mia proposta. Fino a Natale ci sarò io, in autunno registrerò anche "Paperissima" al fianco di Gerry Scotti, e poi potrò dedicarmi al teatro. Farò una rivisitazione dello spettacolo 'Mi scappa da ridere' in giro per l'Italia. Ci saranno ospiti, balletti, comici. Sperimenterò cose nuove che porterò in tv in un nuovo show. Nei giorni scherzi si parlava della messa in onda sulle Reti Mediaset.



Infine una piccola autoanalisi: "Sono una donna complicata, anche per ciò che mi accade intorno. L'attenzione della gente e dei media può essere molto pesante". E l'amore va a gonfie vele: "Tomaso è un gentleman. Quello che lo rende così sexy è che è un uomo d'altri tempi. Noi donne alla fine vogliamo questo: essere corteggiate".