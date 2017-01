Elisabetta Canalis: "Salviamo i cani dal caldo"

foto Da video Correlati L'APPELLO ACCORATO

CALDO E PAURA 08:59 - Elisabetta Canalis è stata scelta dalla PETA per una campagna di sensibilizzazione a favore degli animali. Stavolta il tema è il caldo e molto spesso ci sono persone che chiudono i propri animali domestici, cani soprattutto, in macchina. "Se uscite per fare commissioni, lasciate il vostro cane a casa. - spiega Eli -. Se fa troppo caldo per noi, figuriamoci per i nostri cani!". è stata scelta dalla PETA per una campagna di sensibilizzazione a favore degli animali. Stavolta il tema è il caldo e molto spesso ci sono persone che chiudono i propri animali domestici, cani soprattutto, in macchina. "Se uscite per fare commissioni, lasciate il vostro cane a casa. - spiega Eli -. Se fa troppo caldo per noi, figuriamoci per i nostri cani!".

Bellissima e sempre più sensuale la Canalis regala una intensa prova di attrice drammatica per lo spot della Peta in onda sul Web e anche sui maggiori canali televisivi americani.



Il volto di Elisabetta compare in una scena terribile i cui viene rinchiusa da un uomo misterioso dentro una macchina e a nulla servono l'acqua per dissetare o i tentativi di attirare l'attenzione dei passanti.



E' solo un esempio di quel che potrebbe accadere a qualsiasi animale domestico rimanga chiuso dentro una macchina al caldo e con una temperatura fatale. "E 'molto importante - conclude la Canalis nell'intervista di presentazione del progetto - quando notate un cane incustodito all'interno di una macchina che non rimaniate indifferenti ma chiamate i soccorsi".