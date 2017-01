Veena Malik bloccata dal Ramadan non va in tv

- Veena Malik nell'occhio del ciclone in Pakistan. La star era prevista come ospite di punta di una trasmissione televisiva a carattere religioso prevista per il Ramadan. Ma dopo furiose proteste del pubblico e pressioni del governo la produzione ha deciso di cancellare la partecipazione di Veena.

Veena, che lavora per Bollywood e risiede a Mumbai, era già sotto il fuoco delle polemiche nel suo Paese dopo che aveva posato nuda con sul braccio la scritta Isi (i potenti servizi segreti militari pachistani) per l'edizione indiana di un magazine maschile.Lo show "Astaghfaar" ("Chiedere perdono") era in programma sul canale privato Hero Tv che aveva offerto alla modella e attrice musulmana un ricco cachet per la partecipazione.In un video promozionale, la bella e sensuale Malik, con il capo velato e una lacrima sulla guancia, si presentava come "penitente" invitando i telespettatori a seguire la trasmissione per il periodo del digiuno iniziato sabato scorso.Le immagini, disponibili su YouTube, avevano sollevato un'ondata di sdegno su internet e una valanga di commenti contro il canale televisivo.Nonostante alcuni episodi erano già stati girati in uno studio di Dubai, l'emittente ha quindi deciso di fare marcia indietro e sospendere il programma.