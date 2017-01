foto Ansa Correlati BOMBA EROTICA IN TOUR 12:29 - Lo aveva già anticipato, ma adesso è ufficiale, anche Jennifer Lopez lascia "American Idol". - Lo aveva già anticipato, ma adesso è ufficiale, anchelascia "". Dopo l'addio di Steven Tyler , era stato annunciato che la cantante non sarebbe rientrata nella giuria del talent show americano, ora la star spiega che a motivare la sua decisione è un ritrovato interesse nel cinema: "Mi manca recitare".

Insomma, Jennifer vuole concentrarsi sulla sua carriera di attrice: "Mi rendo conto che i due ultimi anni con 'American Idol' mi hanno preso totalmente ed ero concentrata solo su questo e sulla mia musica, è stato un periodo energico e brillante, il programma ha funzionato davvero bene con tutti noi".



Ma adesso per la star è il momento di tornare al suo primo amore quello sospirato fin da ragazza, ancor prima di affacciarsi alla musica: recitare. "Il cinema è una cosa che ho sempre amato - continua la Lopez - è come sono entrata nello showbusiness. Ed è qualcosa che non ti lascia. Sono un'attrice e ho bisogno di fare anche questo".



La popstar ha ammesso che la decisione di Tyler di chiudere con "American Idol" ha influenzato anche la sua scelta di cambiare rotta. Intanto la cantante portoricana è in tour con Enrique Iglesias e non risparmia balletti sensuali. Forse sta facendo le prove per un ruolo sexy al cinema.