Simone e Angela: "Stiamo cercando casa"

foto Di Più Correlati DOCCIA "BOLLENTE" 10:53 - "Io e Angela stiamo cercando casa. Andremo a convivere, non possiamo più fare a meno l'uno dell'altra. Mai avrei pensato di riuscire a trovare la donna della mia vita partecipando a un programma televisivo". E invece Simone Ravanelli ha trovato la sua anima gemella proprio in tv, grazie al reality di Italia 1 "Mammoni". I due stanno vivendo una passione travolgente e nei loro progetti c'è già profumo di fiori d'arancio.

"A mia madre ha colpito molto il fatto che Angela sia una ragazza posata, equilibrata - confessa Simone, che ha partecipato a "Mammoni" con mamma Marina - una che ha sempre lavorato e che non ha grilli per la testa".



La coppia vive ancora a casa dei genitori di Simone, ma è alla ricerca di una nuova sistemazione, come spiega Angela a "DiPiù": "In casa di Simone sto benissimo, ma avere un nido d'amore tutto nostro sarebbe un'altra cosa, il nostro rapporto si sta evolvendo. Sento che insieme con lui ho l'opportunità di costruire qualcosa di importante".



Una passione scoppiata all'improvviso e che ha cambiato la vita di Simone per sempre. "Mi è piaciuta subito - ammette - La verità è che io e Angela, da subito, abbiamo provato una fortissima attrazione l'uno per l'altra. Dopo l'ultima puntata, ci siamo sentiti liberi di dare immediatamente sfogo ai nostri sentimenti. Non lo nego, vorrei sposarla...".