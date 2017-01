Dianna Agron: "Da sfigata a star di Glee"

foto Ansa Correlati RACCONTACI IL TUO FESTIVAL 11:12 - Fan in delirio per la star di "Glee" Dianna Agron al Giffoni Film Festival. Migliaia di Gleek - i seguaci della serie culto - provenienti da tutta Italia e dall'Europa hanno invaso la Cittadella del Cinema. "Mi ispiro a Audrey Hepburn: vedendo i suoi film ho capito quel che volevo fare. E a Sofia Loren e Grace Kelly". Ai ragazzi regala speranze: "Non arrendetevi, ero una sfigata ora recito con Robert De Niro". - Fan in delirio per la star di "al. Migliaia di Gleek - i seguaci della serie culto - provenienti da tutta Italia e dall'Europa hanno invaso la Cittadella del Cinema. "Mi ispiro a Audrey Hepburn: vedendo i suoi film ho capito quel che volevo fare. E a Sofia Loren e Grace Kelly". Ai ragazzi regala speranze: "Non arrendetevi, ero una sfigata ora recito con Robert De Niro".

Tra ali di folla trepidante, scene di autentico delirio e lacrime, arriva Dianna: capelli biondi ben pettinati lunghi alle spalle, ballerine ai piedi, vestito leggero svasato Anni 50, niente trucco (unico vezzo un rossetto acceso che contrasta sulla pelle bianca trasparente).



La star di Glee, per la prima volta in Italia, ha scelto di essere al Giffoni: "Non molto tempo prima di cominciare a lavorare per 'Glee' ho fatto oltre 30 audizioni per avere una particina di un musical e non ci ero riuscita. Ero a terra. Poi ne ho fatto uno per Glee e mi hanno preso subito. Alla fine le cose importanti succedono anche se inizialmente può sembrare che le cose non vadano come vorremmo".



Il segreto del successo della serie cult? Musica, danza e sfigati. "Il pubblico si identifica con i ragazzi di Glee perché sono degli sfigati – dice l'attrice 26enne - anche io quando ero a scuola non ero certo una ragazza 'cool': ballavo, cantavo in vari gruppi ma non ero certo la preferita dei professori". Da Giffoni la Agron partirà direttamente per Parigi dove andrà a girare "Malavita" di Luc Besson con Robert De Niro sulla storia di una famiglia di un gangster costretto a vivere in Normandia sotto protezione: "Non vedo l’ora di lavorare con Besson, in Europa i film hanno toni più vivaci e, se mi arriveranno altre proposte interessanti, le accetterò".