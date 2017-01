Testa a testa American Horror Story e Mad Men

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:56 - Rese note le nomination degli Emmy Awards, gli Oscar della televisione. "American Horror Story" e "Mad Men" mettono a segno 17 nomination, "Hatfields & McCoys" e "Downton Abbey" ne hanno sedici a testa infine quattordici candidature per "Modern Family". La cerimonia di premiazione della sessantaquattresima edizione si terrà il prossimo 23 settembre a Los Angeles e verrà presentata dal comico Jimmy Kimmel. - Rese note le nomination degli Emmy Awards, gli Oscar della televisione.mettono a segno 17 nomination,ne hanno sedici a testa infine quattordici candidature per "Modern Family". La cerimonia di premiazione della sessantaquattresima edizione si terrà il prossimo 23 settembre a Los Angeles e verrà presentata dal comico Jimmy Kimmel.

Otterrà la statuetta assegnata alla migliore serie drammatica il migliore fra "Mad Men", "Homeland", "Downton Abbey", "Dexter", "Breaking Bad" e la saga del proibizionismo dipinta da Martin Scorsese, "Boardwalk Empire". Fra le commedie concorreranno: "30 Rock", "Girls", "Modern Family", "The Big Bang Theory", "Veep" e "Curb Your Enthusiasm".



Jon Hamm, protagonista di "Mad Man", è alla sua terza candidatura consecutiva come migliore attore per una serie drammatica (e nominato quest'anno anche come migliore guest star per la sua apparizione in "30 Rock"), dovrà vedersela con Steve Buscemi ("Boardwalk Empire"), Bryan Cranston ("Breaking Bad") e Michael C. Hall ("Dexter"), mentre la sua coprotagonista Elisabeth Moss lotterà contro Mariska Hargitay altra figura ormai storica del piccolo schermo, protagonsita di "Law & Order: Unità vittime speciali", con Glenn Close ("Damages"), con Kathy Bates ("Harry's Law"), con Michelle Dockery ("Downton Abbey") e con Julianna Margulies protagonista di "The Good Wife".



I migliori attori brillanti sono Alec Baldwin per "30 Rock", Louis C.K. per "Louie", Don Cheadle per "House of Lies", Jim Parsons per "The Big Bang Theory", Jon Cryer protagonista di "Due uomini e mezzo" e Larry David di "Curb Your Enthusiasm". Fra le attrici brillanti dovranno vedersela Zooey Deschanel per "New Girl", Edie Falco nei panni di "Nurse Jackie", Tina Fey da svariati anni ormai sempre presente fra le nominate con "30 Rock," Melissa McCarthy per "Mike & Molly", Amy Poehler con" Parks And Recreation", Lena Dunham per "Girls" e Julia Louis-Dreyfus per "Veep".