La5 offre un autunno caldo tra reality e telefilm

TUTTE LE NOVITA' 16:47 - La5, la rete gratuita del digitale terrestre nata nel 2010 e diretta da Massimo Donelli, presenta produzioni inedite per l'autunno. Ritornano i successi della passata edizione come "Che trucco!" con Tamara Donà, "Cambio casa cambio vita" con Andrea Castrignano e "Giro Giro Bimbo" con Ellen Hidding. Spazio anche alla vita dentro la scuola di "Amici" con filmati inediti. , la rete gratuita del digitale terrestre nata nel 2010 e diretta da Massimo Donelli, presenta produzioni inedite per l'autunno. Ritornano i successi della passata edizione comecon Tamara Donà,con Andrea Castrignano econ Ellen Hidding. Spazio anche alla vita dentro la scuola dicon filmati inediti.

La5 è il cinema più amato dalle donne, le grandi storie d’amore e le commedie romantiche più emozionanti come "30 anni in 1 secondo", "Scusa ma Ti voglio sposare", "Baciami Ancora", "50 volte il primo bacio" e "Prime".



La5 è le serie tv: "Gossip girl", "Ugly Betty", "Pretty Little Liars", "Glee" e "Una mamma per amica". I telefilm più seducenti, frizzanti e coinvolgenti per colpire il cuore delle donne.



Non mancheranno i reality provenienti da tutto il mondo come "Extreme Makeover - Home Edition", "Spose Extralarge", "Non ditelo alla sposa!", "Make Me Percfect" e "Body Work".