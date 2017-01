Sofia Vergara, la più pagata della tv Usa

foto Ap/Lapresse Correlati BOMBA SEXY 15:33 - Ha guadagnato 19 milioni di dollari e per "Forbes", che ha passato in rassegna il settore tv, Sofia Vergara è l'attrice più pagata del piccolo schermo. La protagonista di "Modern family" è seguita da Kim Kardashian con 18 milioni, mentre Eva Longoria (ex di "Desperate housewives") si aggiudica il terzo posto con 15 milioni. - Ha guadagnato 19 milioni di dollari e per "", che ha passato in rassegna il settoreè l'attrice piùdel piccolo schermo. La protagonista di "Modern family" è seguita dacon 18 milioni, mentre(ex di "Desperate housewives") si aggiudica il terzo posto con 15 milioni.

Tra maggio 2011 e maggio 2012, grazie anche ai contratti da testimonial con la Pepsi cola, la linea makeup di CoverGirl e l'abbigliamento Kmart americano, Sofia ha ricevuto i compensi più elevati.



Grandi soddisfazioni per la Vergara che ha da poco festeggiato i 40 anni con un anello di fidanzamento e diamante per annunciare l'imminente matrimonio. L'attrice arriva all'apice del suo successo proprio entrando negli "anta" e portandoli magnificamente. Completano la classifica Tina Fey di "30 rock" (11 mln), Mariska Hargitay di "Law & Order" (10 mln), Zooey Deschanel di New Girl (9 mln).