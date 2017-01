- SportMediaset vuole Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juve, che non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo ma che al momento è senza squadra, potrebbe presto entrare nella squadra del Biscione. Lo svela Ettore Rognoni, direttore della testata: “Sarebbe per noi importante affidargli il commento delle partite di Champions della Juve”. Rognoni ha già contattato il fratello e procuratore di Del Piero, Stefano.

“Stiamo cercando un commentatore bianconero e l'ingaggio di Del Piero sarebbe un bel omaggio per tutti i suoi tifosi e una soluzione per noi” dichiara Rognoni in occasione della presentazione delle novità calcistiche del gruppo.



Il futuro di Alex Del Piero, al momento, è incerto. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di una soluzione brasiliana, al Flamengo, ma non si escludono colpi di scena. “Al 99% del Piero continuerà a giocare e molto probabilmente lo farà in un altro continente - conclude il direttore di SportMediaset - Se invece dovesse decidere di smettere o trovare una squadra che gli consenta di venire durante la settimana a Milano, vorremmo offrirgli il posto di opinionista negli studi Champions del martedì e del mercoledì".