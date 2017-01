Su Mya torna la famiglia di "Shameless"

foto Ap/Lapresse Correlati UNA FAMIGLIA "PARTICOLARE" 09:38 - Da venerdì 20 luglio su Mya torna in prima tv assoluta la seconda stagione di "Shameless". La storia segue le vicende dei Gallagher, una famiglia disastrata in cui il padre Frank (William H. Macy) è un alcolizzato a cui la moglie ha lasciato ben sei figli da accudire. Impossibilitati a fare affidamento sul genitore, i ragazzi sono così costretti ad aiutarsi a vicenda e a ricorrere ai piu' vari espedienti per cavarsela. - Da venerdì 20 luglio su Mya torna in prima tv assoluta la seconda stagione di "Shameless". La storia segue le vicende dei Gallagher, una famiglia disastrata in cui il padre Frank (William H. Macy) è un alcolizzato a cui la moglie ha lasciato ben sei figli da accudire. Impossibilitati a fare affidamento sul genitore, i ragazzi sono così costretti ad aiutarsi a vicenda e a ricorrere ai piu' vari espedienti per cavarsela.

Ambientata in una Chicago, ben lontana dal sole e dagli agi della California, la serie segue le vicende dei Gallagher che vivono in un quartiere operaio in periferia dove, tra droga e violenza, la malavita dilaga e la disoccupazione ha raggiunto livelli altissimi.



Fiona Gallagher (Emy Rossum) - la figlia maggiore - nonostante la giovane età è il vero fondamento di questo sgangherato nucleo. Lip (Jeremy White), il secondogenito, è ottimo studente con grandi piani per il futuro mentre il fratello Ian (Cameron Monagham) invece, trascorre le sue giornate tra scuola, lavoro e una relazione segreta. Infine ci sono Carl (Ethan Cutkocky) e la sorella Debbie (Emma Kenney), i Gallagher più giovani.



I temi trattati in "Shameless" sono molto forti, anche se sviluppati in maniera divertente. Grazie alla stabile sceneggiatura, ricca di umorismo nero e pungente, la serie racconta di una comunità problematica che, con grande spirito di sopravvivenza e solidarietà, tira avanti nonostante le difficoltà di ogni giorno.