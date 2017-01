Vanessa Freitas, reginetta mora di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset

11:50

- Mercoledì 18 luglio" è risultato programma più visto dell’access prime time sul target 15-64 anni. Dalle vette di Andalo (TN), nel comprensorio Dolomiti Paganella, ha vinto la mora, modella di 24 anni, nata a Colorado Do Oeste (Brasile). Vanessa si è laureata in Sociologia in Brasile e sul palco ha ballato una samba