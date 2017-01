Fernando Vitale: "Basta porno, sono cambiato"

foto Ufficio stampa Correlati EX ATTORE HARD 11:00 - Nuova svolta per lo "spietato" tronista di "Uomini e Donne". Fernando Vitale - dopo l'esperienza nello studio di Maria de Filippi - aveva infatti intrapreso una brillante carriera nel mondo dell'hard, diventando in poco tempo uno dei porno-attori più ricercati. Ora, però, ha deciso di dire addio per sempre a quella vita. Merito della famiglia e di una donna speciale e "misteriosa", che gli ha cambiato la vita. - Nuova svolta per lo "spietato" tronista di "Uomini e Donne". Fernando Vitale - dopo l'esperienza nello studio di Maria de Filippi - aveva infatti intrapreso una brillante carriera nel mondo dell'hard, diventando in poco tempo uno dei porno-attori più ricercati. Ora, però, ha deciso di dire addio per sempre a quella vita. Merito della famiglia e di una donna speciale e "misteriosa", che gli ha cambiato la vita.

"Ho smesso di girare film porno per recuperare il rapporto con i miei genitori. Per me la famiglia è al primo posto - ha raccontato Vitale a "Nuovo" - Quando mia madre ha saputo del mio lavoro ha rischiato un infarto. Mi ha chiamato subito per dirmi che non voleva più vedermi".



Una svolta che ha coinciso con l'arrivo di una donna speciale nella vita di Fernando. "Se mi sono riappacificato con mamma e papà lo devo anche all'incontro con una donna speciale - ha confessato l'ex tronista - Ha molti anni più di me, è saggia e molto conosciuta. Abbiamo deciso di comune accordo che presto usciremo alla scoperto".



Chi sarà la donna misteriosa e "molto conosciuta"? Di certo una persona di carattere. Non è un'impresa da tutte, infatti, portare sulla retta via un porno-attore e trasformarlo in un fidanzato fedele.