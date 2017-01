"Niente parolacce per Britney Spears"

foto Ap/Lapresse Correlati DITA NEL NASO

REGINA DEL TALENT 09:52 - Certo, per entrare nel cast di "X Factor Usa" è stata strapagata (15 milioni di dollari) ma i produttori del talent non stanno rendendo facile la vita di Britney Spears. Secondo i rumors, infatti, la cantante è stata obbligata a mettersi a dieta e, soprattutto, le hanno intimato di non dire parolacce. Per questo è stato pagato un tutor che le dà lezioni di bon ton. - Certo, per entrare nel cast di "" è stata strapagata (15 milioni di dollari) ma i produttori del talent non stanno rendendo facile la vita di. Secondo i rumors, infatti, la cantante è stata obbligata a mettersi a dieta e, soprattutto, le hanno intimato di non dire. Per questo è stato pagato un tutor che le dà lezioni di bon ton.

Insomma, la prima cosa da fare è quella di ripulire il linguaggio un po' scurrile della star trasgressiva e di aiutarla ad esprimersi anche in modo ironico.



Ma c'è chi è pronto a giurare che il patron del talent Simon Cowell non aspetti altro che un crollo emotivo della cantante per far parlare del programma. Se continua così ci riuscirà sicuramente.