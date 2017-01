Carmen Electra, l'ex bagnina ora è sadomaso

foto Twitter Correlati CATWOMAN CHE GRAFFIA 17:29 - In molti se la ricordano come la sexy bagnina di "Baywatch" che sostituì Pamela Anderson, ma anche se sono passati più di vent'anni Carmen Electra è sempre sexy. Ha appena festeggiato i suoi primi 40 anni e su Twitter posta delle foto in versione sadomaso. Una catwoman con tanto di frustino. Giusto per ribadire che il suo sex appeal non tramonta mai. - In molti se la ricordano come la sexy bagnina di "" che sostituì Pamela Anderson, ma anche se sono passati più di vent'anniè sempre sexy. Ha appena festeggiato i suoi primi 40 anni e suposta delle foto in versione. Una catwoman con tanto di frustino. Giusto per ribadire che il suo sex appeal non tramonta mai.

Oltre alla famosa serie tv, la Electra in passato si è fatta notare in tutto il suo splendore anche per alcune apparizioni sulle pagine di "Playboy".



E al cinema ha vestito molti ruoli sexy, come recentemente nella commedia dai risvolti piccanti "Mardi Gras: Spring Break". Adesso ci riprova con Twitter, anche senza il costumino succinto riesce a far sognare.