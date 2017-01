La maturità su Italia 1 con "La Scimmia"

foto Tgcom24 Correlati I PRIMI PROVINI

GUARDA IL TEASER 09:42 - Ogni ragazzo, se messo nelle condizioni giuste, può comprendere il proprio talento. E riprendere gli studi interrotti. Da questo assunto parte il nuovo programma di Italia 1 "La Scimmia", che cerca ragazzi tra i 18 e i 24 anni che hanno finito il quarto anno di liceo scientifico o non hanno mai terminato il quinto. Questa è l'occasione per prendere il diploma. Al migliore verrà data la possibilità di iscriversi a una prestigiosa università. - Ogni ragazzo, se messo nelle condizioni giuste, può comprendere il proprio talento. E riprendere gli studi interrotti. Da questo assunto parte il nuovo programma di Italia 1 "", che cerca ragazzi tra i 18 e i 24 anni che hanno finito il quarto anno di liceo scientifico o non hanno mai terminato il quinto. Questa è l'occasione per prendere il diploma. Al migliore verrà data la possibilità di iscriversi a una prestigiosa università.

La misisone dle programma è quella di dare una seconda possibilità a un gruppo di ragazzi dai 18 ai 24 anni che, per i motivi più disparati, hanno abbandonato la scuola all'ultimo (o al penultimo anno) del liceo scientifico prima di arrivare a sostenere l'esame di maturità. Per 9 mesi, a questo gruppo di ragazzi verrà data la possibilità di riprendere a studiare.



I protagonisti (scelti attraverso un lungo e accurato casting) risiederanno da ottobre a giugno in una struttura tipo collegio, seguiti giorno per giorno da un corpo docente che dovrà prepararli agli esami di maturità. Oltre a questi docenti, è prevista una serie di contributi e testimonianze da parte di importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e della scienza che di volta in volta racconteranno agli studenti le loro esperienze e li motiveranno ad impegnarsi e a lottare in ciò in cui credono.



I ragazzi verranno seguiti da webcam (visibili in streaming in diretta) che riprenderanno le loro lezioni, e i momenti di svago o di socializzazione (tra cui la preparazione del pasto serale o lo sport). Si cercano dunque ragazzi non solo con una facciata problematica ma anche un talento nascosto. Dietro le maschere ribelli o individualiste troveremo un autore di testi teatrali o poesie, un cantante o un attore; altri potranno scoprire di essere o un genio naturale della cucina o di possedere una straordinaria creatività nel trasformare vecchi oggetti in pezzi di design. Per informazioni si può scrivere a programma2012@taodue.it o iscriversi direttamente su http://www.taodue.it/____casting/cast_new.html.