Reunion dei Backstreet Boys in televisione

foto Ufficio stampa 11:35 - La trasmissione della Abc "Good Morning America" ​​ospiterà la reunion dei Backstreet Boys con il ritorno di Kevin Richardson. La boyband culto degli anni 90 apparirà al completo nella versione estiva del programma durante il concerto del 31 agosto a Central Park.

Richardson ha lasciato il gruppo nel 2006 ma non ha mai perso i contatti con i suoi compagni di viaggio.



Gli altri ragazzi Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell e AJ McLean avevano annunciato il ritorno di Richardson durante una performance a Londra lo scorso aprile.



Tutti e cinque i componenti attualmente sono in uno studio di registrazione a Londra con il produttore Martin Terefe per lavorare ad un nuovo album che uscirà la prossima primavera in coincidenza con il 20esimo anniversario del gruppo.



Nick Carter ha dichiarato: "Non potremmo essere più felici di così perché un nostro fratello è tornato con noi".